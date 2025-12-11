В разведке сообщили, поставляет ли Китай России оружие для войны

Флаг Китая. / © pixabay.com

В настоящее время у украинской разведки нет данных о том, что Китай поставляет агрессорке Российской Федерации не только компоненты к оружию, но и само вооружение.

Об этом сообщил заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий в комментарии " Укринформу ".

«Подтвержденных фактов поставок ни боеприпасов, ни непосредственно оружия, используемого на поле боя нет с самого начала», - подчеркнул представитель разведки.

По его словам, Китай занимает очень четкую позицию относительно того, что нет желания поставлять России именно готовые виды вооружения.

«То, что заходят компоненты – и вы можете четко увидеть всю информацию о видах вооружения, боеприпасов, ракетного вооружения, которое использует Российская Федерация, какие микрочипы и другие компоненты есть и т.д. – на нашем официальном сайте”, - добавил он.

Скибицкий говорит, что украинская разведка делится этой информацией с партнерами для своевременного принятия всех необходимых международных санкций и предотвращения поставок новых элементов для разных видов оружия для армии РФ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Китай усиливает военное сотрудничество с Россией . В частности, в области военной промышленности. Он говорит, что разведки Украины и партнеров фиксируют усиление влияния Пекина на российские ресурсы и экономику.

Президент также выразил убеждение, что КНР невыгодно окончанию войны в Украине, ведь не Пекин заинтересован в слабой или побежденной России, что приводит к продолжению конфликта. Впрочем, добавил Зеленский, ему не докладывали о прямых поставках оружия из Китая в Россию.