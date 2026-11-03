В разведке США хаос из-за Трампа: Конгресс временно оставался без ключевых отчетов

Дональд Трамп / © Associated Press

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При втором сроке Дональда Трампа обмен разведывательной информацией между американскими спецслужбами, Конгрессом и другими государственными ведомствами начал замедляться, а в некоторых случаях вообще прекращался.

Об этом говорится в материале Reuters, подготовленном на основе свидетельств восьми действующих и бывших американских чиновников и других осведомленных источников.

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Обмен разведданными в США замедлился: что происходит между ЦРУ и другими ведомствами

По информации Reuters, ЦРУ перестало совместно готовить аналитические оценки с Национальным советом по разведке (NIC). Эта структура обобщает выводы 18 американских разведывательных ведомств для руководства страны, в том числе Ирана и России.

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Поэтому политики стали получать меньше отчетов, которые дают целостное представление о глобальных угрозах. По словам источников Reuters, это происходит на фоне того, что администрация Трампа рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов.

Бывший заместитель директора Национальной разведки Морган Муир считает, что разъединение ведомств ослабляет координацию между ними.

«Проблема состоит в том, что, делая шаги, которые обескровливают институты, где происходит реальная координация разведывательного сообщества, вы создаете отдельные островки, и тогда каждый может выбирать свой собственный островок», — сказал он.

В ЦРУ отрицают, что ведомство отстранилось от подготовки разведывательных оценок.

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«ЦРУ имеет полное участие в процессе предоставления разведывательных оценок через Ежедневное резюме для президента, которым руководит ODNI, а также через Национальный совет по разведке», — заявила представитель ЦРУ Лиз Лайонс.

Проблемы с обменом информацией затронули и Конгресс. По данным Reuters, законодатели и их помощники временно не получали часть разведывательных отчетов от офиса Тулси Габбард. Такие перебои произошли после военной операции США против Ирана в июне 2025 года, а затем после задержания бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе 2026 года.

Источники издания утверждают, что команда Габбард объясняла ограничение доступа к подозрениям об утечках информации в прессу. Ранее о таких перебоях публично не сообщалось.

Конфликт ЦРУ и офиса разведки США: аналитики опасаются политического давления

Источники Reuters описывают ситуацию как одну из самых больших за последние три десятилетия «войн за сферы влияния» между ЦРУ и Офисом директора национальной разведки (ODNI). Напряжение усилилось после того, как офис Габбарда отменил допуски к государственной тайне для ряда действующих и бывших разведчиков.

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По словам трех бывших чиновников, чтобы ослабить конфликт, руководитель аппарата Белого дома Сюзи Уайлс несколько раз лично вмешивалась в ситуацию.

Бывшие представители разведывательного сообщества также опасаются, что политическое давление оказывает влияние на работу аналитиков. По данным собеседников Reuters, некоторые из них уходят от подготовки выводов, которые могут противоречить позиции Белого дома. Они опасаются негативных последствий для своей карьеры, однако источники не уточнили, к каким именно темам относится такая самоцензура.

«Проблема заключается в том, что, делая шаги, которые обескровливают институты, где происходит реальная координация разведывательного сообщества, вы создаете отдельные островки, и тогда каждый может выбирать свой собственный островок», — сказал Морган Муир, бывший заместитель директора Национальной разведки в администрации Джо Байдена.

«Все эти факторы накапливаются в действительно сложном мире, где политикам нужно более утонченное и интегрированное видение мира, а они получают меньше», — отметила Бет Саннер, бывшая заместитель директора Национальной разведки при первом сроке Трампа.

На фоне сокращений в ведомствах национальной безопасности, в частности в ODNI и ЦРУ, Трамп также увольнял или отстранял чиновников, считавшихся нелояльными, пишет Reuters.

«Аналитики все еще выполняют свою работу, но этот Белый дом сделал их ненужными, поскольку президент воспринимает нежелательную информацию как нелояльность», — сказала Джулия Керли, бывшая аналитика ЦРУ.

Новый директор национальной разведки США возобновляет брифинги для Конгресса

В августе директором Национальной разведки США стал Джей Клейтон. Как сообщает Reuters, после его назначения возобновили брифинги для Конгресса по поводу угроз выборам. По предварительному руководству ведомства Тулси Габбард такие встречи прекратили.

Reuters также обращает внимание на изменения в работе Национального совета разведки (NIC), который обобщает информацию от 18 американских разведывательных ведомств. Один из американских чиновников положительно оценил отношение Клейтона к этой структуре.

«Хотя Тулси не использовала NIC, директор Джей Клейтон доказал, что является хорошим руководителем разведывательного сообщества и осознает ценность NIC», — сказал собеседник агентства.

По данным Reuters, в Офисе директора национальной разведки (ODNI) не согласны с оценками о существенном сокращении аналитической работы. Представитель ведомства заявил, что количество подготовленных разведывательных оценок остается близким к историческим показателям.

В ODNI также отметили, что Клейтон стремится обеспечить офис и все разведывательное сообщество ресурсами, необходимыми для работы.

«Директор Клейтон остается преданным обеспечению ODNI и разведывательного сообщества ресурсами, необходимыми для продолжения информирования ключевых лиц, принимающих решения в правительстве США, и обеспечения безопасности американцев», — заявил представитель ведомства.

Как отмечает Reuters, назначение Клейтона сопровождается попытками восстановить отдельные механизмы взаимодействия разведывательных структур. Однако проблемы в координации между ЦРУ, ODNI и другими ведомствами, описанные собеседниками агентства, остаются предметом беспокойства.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что Дональд Трамп опроверг информацию о прекращении передачи Украине разведывательных данных со стороны США. Подобные сообщения появились на фоне обсуждений роли Вашингтона в поддержке Киева и обмена информацией, необходимой для противодействия российской агрессии.

Отвечая на вопросы журналистов, американский президент заверил, что Соединенные Штаты не перестали делиться разведданными из Украины и продолжают помогать Киеву.

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