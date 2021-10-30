В разведке США уверяют, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

В разведке США уверяют, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

Но в разведывательном сообществе не могут предоставить более конкретную информацию о происхождении COVID-19 без дополнительной информации.

В США считают, что коронавирус COVID-19 не был разработан как биологическое оружие.

Об этом говорится в докладе американского Национального разведывательного совета, - пишет "Интерфакс".

"Большинство агентств также оценивают с низким уровнем уверенности, что вирус, возможно, не был генетически модифицирован. Однако два агентства полагают, что не было достаточных данных для того, чтобы произвести такую оценку", - отмечается в нем.

Агентства разведсообщества США не пришли к единому мнению о происхождении вируса и считают вероятными две гипотезы происхождения COVID-19: заражение через животного и связанный с работой лабораторией.

Но в разведывательном сообществе не могут предоставить более конкретную информацию о происхождении COVID-19 без дополнительной информации, которая позволила бы определить конкретный путь естественного контакта с животным или доказать, что лаборатория в Ухане занималась SARS-CoV-2 или близким вирусом-предшественником до появления COVID-19, отмечается в докладе.

Для достижения окончательной оценки происхождения вируса будет необходимо содействие Китая.

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Но в Пекине продолжают препятствовать расследованию, отказываются от разглашения информации и возлагают ответственность на другие страны, включая США.

Заражение коронавирусом COVID-19 впервые выявили в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года, затем он начал распространяться по всему миру. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

К началу апреля 2020 года ВОЗ сообщила, что число случаев заражения COVID-19 по всему миру превысило показатель в 1 млн. К середине октября 2021 года в мире было зарегистрировано почти 240 млн случаев заражения инфекцией.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые прибыли в Китай, чтобы исследовать происхождение коронавируса, заявили, что невозможно установить, как SARS-CoV-2 попал на рынок в Ухане. В то же время они считают, что вряд ли он распространился с китайской лаборатории.

В исследовании ученых из Кембриджского, Гавайского университетов и Потсдамского института изучения изменений климата ученые зафиксировали изменения типа растительности в китайской провинции, что создало среду для распространения летучих мышей, которые являются носителями SARS-CoV-2.

Напомним:

Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Мак Маккол обнародовал отчет с утверждениями о наличии доказательств того, что коронавирус вышел из лаборатории Уханьского института вирусологии (WIV).

Уханьского института вирусологии (WIV). Всемирная организация здравоохранения также провела расследование причин пандемии и в своем отчете пришла к выводу, что риск несчастного случая был "чрезвычайно низким". В отчете говорится, что "не было сообщений о респираторных заболеваниях, совместимых с COVID-19 в течение недель/месяцев до декабря 2019 года, а также не было серологических свидетельств инфекции у рабочих в результате серологического скрининга на SARS-CoV-2".

В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Новости мира: Китай не позволил ВОЗ провести аудит своих лабораторий, в том числе и в городе Ухань

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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