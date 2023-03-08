В разведке США заявили о высоких рисках прямого конфликта России с НАТО: при чем здесь Украина

РФ может прибегнуть к усилению эскалации. Об этом свидетельствуют ее заявления, что США якобы используют Украину как прокси для ослабления России.

Россия может и не стремиться к прямому военному конфликту с США и НАТО, однако потенциал для этого существует.

Об этом говорится в отчете о всемирных угрозах национальной безопасности США.

В документе отмечается, что российские лидеры до сих пор избегали действий, которые распространили бы войну в Украине за ее пределы, "но риск эскалации остается значительным".

Данные американской разведки указывают на реальный потенциал, чтобы неудачи России на поле боя в Украине навредили внутреннему положению президента Владимира Путина. Это может спровоцировать дополнительные действия по эскалации со стороны РФ в попытках вернуть поддержку общества.

"Ужесточенные заявления о том, что Соединенные Штаты используют Украину как прокси для ослабления России, и что военные успехи Украины являются лишь результатом вмешательства США и НАТО, могут предвещать дальнейшую эскалацию со стороны России", — сообщили в американской разведке.

Там добавили – российские чиновники давно считают, что США пытаются подорвать их государство, ослабить Путина и установить дружественные с Западом режимы в государствах-бывших членах СССР и других странах. В случае желания России это дает ей возможность для эскалации или расширения войны.

Напомним, в феврале издание Bloomberg проинформировало, что страны-члены НАТО разрабатывают тайные инструкции на случай участия Альянса в конфликте, когда союзникам придется защищать друг друга по статье 5. Суть статьи состоит в том, что нападение на одну из стран НАТО считается нападением на все страны Североатлантического союза.

Позже генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно быть готово к длительному противостоянию с Россией "после непосредственного кризиса, спровоцированного вторжением президента Владимира Путина в Украину".

А в конце февраля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Альянс должен быть готов к тому, что Россия попытается вторгнуться в страны Балтии.

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