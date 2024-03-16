В РДК рассказали о боевых действиях на территории РФ и показали "трофеи" — видео

Там отметили, что заявления Минобороны РФ об уничтожении РДК в полном составе – ложь.

Ограниченная военная операция "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской и Курской областях продолжается. В подтверждение, добровольцы показали новую партию пленных из числа Вооруженных сил РФ.

Об этом РДК сообщил в Telegram-канале.

Глава РДК Денис Никитин (Капустин) также обратился к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и предложил ему встречу, чтобы передать пленных российских солдат.

В России идут жесткие бои, армия РФ бомбит Курскую область, надеясь уничтожить добровольцев.

Напомним, в Белгороде утром 16 марта прогремели взрывы, в городе вспыхнуло несколько пожаров (фото, видео).

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