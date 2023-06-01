В РДК заявили, что атаковали "Градами" здание МВД в Белгородской области

Губернатор тоже заявил об атаке "Градами" и сообщил о попадании в два админздания.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили, что в Белгородской области обстреляли из "Градов" здание управления МВД.

Об этом говорится в сообщении РДК в Сети.

Бойцы отметили, что в управлении МВД в Белгородской области в городе Шебекино был объявлен план "Крепость".

"Доблестные" защитники путинской стаи, следуя протоколу, собрались в здании управления. Мы дали им собраться и "накрыли" пакетами "Градов". Результат уже известен", – говорится в заявлении РДК.

Там также поблагодарили местное население за важную своевременную информацию.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекино в ночь на 1 июня находилось "под непрерывным огнем". По словам Гладкова, производился обстрел из "Градов" центра и окрестностей города.

Губернатор также сообщил о попадании в крышу одного из админзданий, где загорелась крыша. На месте работают пожарные расчеты. Еще в одном админздании обломками снаряда иссечены фасад и выбиты окна. Также зафиксировано попадание в частный жилой дом, горожане массово жалуются на многочисленные повреждения окон и балконов в частных и многоквартирных домах. В некоторых из них пробиты снарядами стены.

Напомним, бойцы РДК и Легиона "Свобода России" объявили 1 июня о начале второй фазы борьбы против режима президента РФ Владимира Путина. Так, бойцы пересекли российскую границу и ведут бои в направлении Шебекино.

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