В реке на границе Польши и Германии массово вымерла рыба: в чем причина

В пробах воды из реки Одер, где за последние дни погибли тонны рыбы, обнаружено избыточное количество пестицидов.

В субботу, 20 августа, Министерство окружающей среды германской земли Бранденбург сообщило о загрязнении пестицидами реки, образующей границу между Польшей и Германией.

Об этом сообщает издание Aktuality.

Образцы со станции мониторинга во Франкфурте-на-Майне показали высокие концентрации пестицидов, которые используются для уничтожения сорняков. Пока, однако, невозможно определить, непосредственно ли это вещество повлекло за собой массовую гибель рыбы.

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Экологическая катастрофа на Одере, вероятно, имеет несколько причин, действие которых усиливает друг друга. Однако чрезмерное количество пестицидов в воде оказало однозначное влияние на животных, растения и микроорганизмы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на прошлой неделе заявил, что причиной массовой гибели рыбы в Одере предположительно является выброс химических отходов. Также в реке обнаружили токсичные желтые водоросли.

Немецкие и польские власти призвали жителей не купаться в реке и не потреблять ее улов.

Напомним, чилийские рыбаки поймали гигантского сельди короля хохлатого (Regalecus glesne) длиной 5 метров.

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