В реке на границе Польши и Германии массово вымерла рыба: в чем причина

В пробах воды из реки Одер, где за последние дни погибли тонны рыбы, обнаружено избыточное количество пестицидов.
В субботу, 20 августа, Министерство окружающей среды германской земли Бранденбург сообщило о загрязнении пестицидами реки, образующей границу между Польшей и Германией.
Об этом сообщает издание Aktuality.
Образцы со станции мониторинга во Франкфурте-на-Майне показали высокие концентрации пестицидов, которые используются для уничтожения сорняков. Пока, однако, невозможно определить, непосредственно ли это вещество повлекло за собой массовую гибель рыбы.
Экологическая катастрофа на Одере, вероятно, имеет несколько причин, действие которых усиливает друг друга. Однако чрезмерное количество пестицидов в воде оказало однозначное влияние на животных, растения и микроорганизмы.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на прошлой неделе заявил, что причиной массовой гибели рыбы в Одере предположительно является выброс химических отходов. Также в реке обнаружили токсичные желтые водоросли.
Немецкие и польские власти призвали жителей не купаться в реке и не потреблять ее улов.
Напомним, чилийские рыбаки поймали гигантского сельди короля хохлатого (Regalecus glesne) длиной 5 метров.
Читайте также: