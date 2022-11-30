В религиозной школе на севере Афганистана произошел взрыв: есть погибшие

В Афганистане, в городе Айбак в северной провинции Саманган, 30 ноября произошел взрыв в религиозной школе. По меньшей мере, десять человек погибли.

Об этом сообщает BBC.

Сам взрыв произошел во время молитвы. Местный врач заявил, что среди погибших большинство являются учениками заведения. Впрочем, то количество жертв пока не известно. "Все они дети и обычные люди", – подчеркнул медик.

Спикер министерства внутренних дел Абдул Нафи Таккур заявил, что силы безопасности "Талибана" расследуют нападение и пообещал "определить виновных и наказать их за их действия".

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

Напомним, расширение карантина через COVID-19 в Китае обернулось небывалыми протестами в западном регионе Синьцзян и столице страны Пекине. Толчком к народному гневу стал смертельный пожар в многоэтажке столицы Синьцзяна в городе Урумчи, в результате которого погибли 10 человек

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