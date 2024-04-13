В Республиканской партии опасаются отставки спикера Джонсона из-за помощи Украине — The Hill

Представители Республиканской партии США обеспокоены и разочарованы тем, что консервативное крыло политсилы стремятся сместить второго спикера за шесть месяцев и предостерегают их от такого шага.

Об этом пишет издание The Hill.

В Республиканской партии обеспокоены тем, что чем ближе спикер Майк Джонсон к тому, чтобы поставить на голосование вопрос о помощи Украине, тем больше растет возможность того, что трампистка Марджори Тейлор Грин попытается провести голосование по своему заявлению об отставке, воспользовавшись тем же механизмом, помощью которого был устранен Кевин Маккарти.

"Я просто не знаю, почему кто-то другой должен выполнять эту работу. Если Майк Джонсон оказывается неадекватным, я не знаю никого другого, кто бы даже попытался это сделать. У него лучшие дипломатические навыки, он достаточно консервативный. Но бремя управления очень реально, и я просто не знаю, почему кто-то хочет взять на себя это бремя на короткий срок", — сказал сенатор-республиканец Кевин Крамер.

Издание пишет, что республиканцы в Сенате были шокированы октябрьским эпизодом, когда восемь республиканцев и все демократы сделали Кевина Маккарти (республиканец, Калифорния) первым в истории спикером, отстраненным от должности, было бы умалением.

Борьба за место спикера, как началась после этого, подорвала дальнейшую работу на весь год, включая государственное финансирование.

"Именно то, как Джонсон относился к финансированию правительства – соглашение, которое оно заключило с демократами, чтобы правительство работало – вместе с его ожидаемым планом вынести на голосование законопроект о помощи Украине, подтолкнуло Грин подать заявление об отставке, которое, по ее словам, было предупреждением для Джонсона. Грин и другие консерваторы также разозлились на Джонсона в пятницу за то, что он помог принять законопроект о разрешении на слежку за границей без требования ордера", — пишет The Hill.

Грин пока не инициировала голосование об отставке, но некоторые члены Палаты представителей считают, что это только вопрос времени.

"Это целая концепция, состоящая из множества мелочей, которые продолжают складываться. Это кажется неизбежным", — отметила в интервью изданию The Hill член Палаты представителей Кэт Каммак.

Это беспокоит представителей Республиканской партии Сенати, где считают, что Джонсон оказался в безвыходном положении, поскольку он не имеет права на ошибку и по сути вынужден полагаться на демократов в одобрении ключевых вопросов.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший американский президент Дональд Трамп не поедет в Украину, потому что этого не хочет диктатор РФ Путин.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США предлагают предоставить Украине деньги взаймы под залог доходов от активов РФ.

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