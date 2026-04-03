Дональд Трамп

Заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможном выходе страны из НАТО привели к редкому внутреннему конфликту в Республиканской партии, где часть влиятельных политиков открыто выступила против этой идеи.

Об этом сообщает The Guardian .

Ключевые сенаторы-республиканцы фактически объединились с демократами, чтобы публично осудить подобные намерения. Подобная ситуация нетипична для американской политики последних лет и почти беспрецедентна за время пребывания Трампа у власти.

В частности, Том Тиллис и Жанна Шахин в совместном заявлении напомнили о роли НАТО после терактов 11 сентября, подчеркнув вклад союзников в безопасность США.

НАТО поддерживало Америку, когда на нас напали, и пришло нам на помощь после терактов 11 сентября. Их солдаты воевали и гибли вместе с нашими войсками в Афганистане», - говорится в заявлении.

В то же время, сенаторы подчеркнули, что даже обсуждение выхода США из Альянса противоречит национальным интересам страны.

«Любой президент, рассматривающий возможность выхода из НАТО, не только реализует самые большие мечты Владимира Путина и Си Цзиньпина, но и подрывает собственные национальные интересы безопасности Америки», — отметили они.

К критике присоединились и другие представители политического истеблишмента. Бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл вместе с демократом Крисом Кунсом призвали не игнорировать вклад союзников и не разрушать единство Альянса.

«Споры между альянсом такие же давние, как и сам альянс. Американцы в безопасности, когда НАТО сильно и едино. В наших интересах, чтобы все союзники осторожно поддерживали это единство», - подчеркнули сенаторы.

Как отмечает издание, наиболее жесткие критики Трампа среди республиканцев сейчас завершают политическую карьеру. В частности, Том Тиллис не баллотируется на переизбрание, а Митч Макконнелл после более чем 40 лет в политике готовится покинуть пост.

Именно это дает им больше свободы для публичной критики президента без риска лишиться поддержки внутри партии.

В то же время закон, принятый Конгрессом в 2024 году, ограничивает полномочия главы государства по этому вопросу: Трамп не может единолично вывести США из НАТО. Для такого решения необходима поддержка двух третей Сената или отдельного решения Конгресса.

