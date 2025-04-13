В Республиканской партии заговорили о необходимости ограничения власти Трампа — дипломат

Власть Трампа хотят ограничить / © Getty Images

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Среди сенаторов от Республиканской партии начали появляться голоса, которые говорят о необходимости ограничить власть президента США Дональда Трампа.

Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший советник Государственного секретаря Соединенных Штатов, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза.

Он заявил, что такие разговоры уже проходят среди республиканцев, но пока их мало для того, чтобы реально ограничить полномочия Трампа.

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Мы начинаем слышать, как даже некоторые сенаторы-республиканцы высказывают мнение, что нужно ограничить власть Трампа и вернуть эти полномочия Конгрессу США. Но мы еще очень далеки от того, чтобы это небольшое количество сенаторов смогло реально ограничить его власть. Я думаю, что мы увидим, как Трамп отступит от безумия своей тарифной политики и глобальной торговой войны, когда станет понятно, что экономика США действительно испытывает огромный ущерб, и мы уже видим это на примере падения американских фондовых рынков. И я думаю, что в скором времени мы увидим, как все больше и больше американских компаний начнут заявлять, что они будут откладывать свои инвестиционные решения и планы роста, что приведет к замедлению экономики», — объяснил Брайза.

Он заявил, что Белый дом изменит свою политику, как только станут очевидны последствия торговой войны. Но даже изменение политики не сможет предотвратить большие убытки, которые будут нанесены в результате политики администрации Дональда Трампа.

«Это приведет к стагфляции — высокой инфляции при низком росте, как это было в США в 1970-х годах. Япония испытала это в 1990-х. Похоже, экономика США идет в том же направлении. И как только мы попадем в эту экономическую катастрофу, я думаю, у Трампа нет другого выбора, кроме как отступить от своей торговой войны. Но это произойдет ценой огромного экономического ущерба и потенциальных попыток взорвать правовую систему США», — добавил он.

Брайза убежден, что Дональд Трамп все же попытается нарушить законодательную систему США.

«И последнее: Трамп уже начал давить на ведущие американские юридические фирмы, выступавшие против него. И это очень небезопасно. Закон должен быть священным в Соединенных Штатах, как и в любой другой стране. И все в США, даже президент, должны соблюдать законы. Но Трамп попытается это поднять», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил президента США Дональда Трампа, заявив, что он понимает «конфликт» в Украине лучше, чем любой другой западный лидер.

Мы ранее информировали, что Трамп освободил от новых тарифов ряд производимых в Китае товаров.