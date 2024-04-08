В Республиканской партии заявили, что часть политсилы "инфицирована" российской пропагандой

Конгрессмены от Республиканской партии Соединенных Штатов Майкл Маккол и Майк Тернер заявили, что часть представителей их партии была "инфицирована" российской пропагандой.

Об этом информирует издание The Hill.

В сообщении указывается, что недавно глава иностранного комитета Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол заявил, что пропаганда Кремля попала в США и "заразила" значительную часть его однопартийцев.

Майк Тернер отметил, что Россия пытается замаскировать антиукраинские и пророссийские месседжи, которые конгрессмены слышат даже в Палате представителей.

"Я имею в виду, что сегодня есть члены Конгресса, которые все еще неверно говорят, что этот конфликт между Россией и Украиной связан с НАТО, что, конечно, не так", — пояснил он.

Кроме того, по словам Тернера, российская пропаганда повлияла на задержку поставок помощи для Украины.

"Теперь, по мере того, как эта пропаганда распространяется, нам становится труднее воспринимать это как битву между авторитаризмом и демократией, как она есть. Мы должны отстаивать демократию. Украине сейчас нужна наша помощь и поддержка, и это очень критическое время для Конгресса США, чтобы активизироваться и оказать такую ​​помощь", — подчеркнул конгрессмен.

Напомним, ранее сообщалось, что голосование в Конгрессе о помощи Украине могут перенести еще на несколько недель.

Кроме того, мы ранее информировали, что экспосол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что причиной задержки с принятием Конгрессом США помощи для Украины есть политика изоляционизма, которой придерживается влиятельная часть республиканцев.

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