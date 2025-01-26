В результате атаки на больницу погибли 70 человек, много раненых: подробности трагедии (фото)

В Эль-Фашере ( Судан ) произошла ужасная атака в больнице, в результате которой погибли 70 человек и еще 19 были ранены.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесусу соцсети Х.

"Ужасная атака на саудовскую больницу в Эль-Фашере (Судан) привела к 19 раненым и 70 погибшим среди пациентов и их сопровождающим. На момент нападения больница была переполнена пациентами, получавшими медицинскую помощь", — рассказал он.

По информации Гебреесуса, атакованная больница в Эль-Фашере была единственным функционирующим госпиталем в городе, основной целью которого было предоставление услуг матерям.

Фото последствий/Фото @Conservadora191

Гендиректор ВОЗ сообщил, что нападение произошло в то время, когда доступ к медицинской помощи в штате уже был серьезно ограничен из-за закрытия медицинских учреждений после интенсивных обстрелов.

Напомним, ранее информировали, что в Судане из-за мародерства и стычек уничтожили более миллиона доз вакцины против полиомиелита.

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