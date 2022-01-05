В результате беспорядков в Казахстане пострадали 95 силовиков, полиция задержала более 200 человек

Протесты из-за цены на газ в Казахстане переросли в столкновения с силовиками, во время которых взрывались полицейские авто и раздавались выстрелы.
В Республике Казахстан за нарушение общественного порядка во время протестов из-за повышения цен на газ задержали более двухсот человек.
Об этом со ссылкой на пресс-службу казахстанского Министерства внутренних дел сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что нарушители использовали камни, палки, газовые и перечные баллоны, а также бутылки с зажигательной смесью. Отдельные группы граждан перекрывали дороги и блокировали движение транспорта.
К тому же, некоторые протестующие атаковали сотрудников правоохранительных и других государственных органов, а в Алматы, Шымкенте и Таразе зафиксировали попытки нападения на здания аккиматов, где нарушители выбили стекло и двери и нанесли другой материальный ущерб.
В ходе беспорядков пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, а 37 служебных автомобилей были повреждены. В настоящее время правоохранители начали досудебное расследование по 13 фактам хулиганства, нападения на здания госорганов и применения насилия к представителям власти.
"Органами внутренних дел принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности и спокойствия населения", — говорится в сообщении.
Напомним, что 5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны на фоне массовых протестов из-за цены на газ. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять Алихан Смаилов, первый заместитель главы правительства. В то же время другие чиновники "продолжат выполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства".
Ранее президент объявил в Алматы и Мангистауской области чрезвычайное положение и ввел комендантский час с 23:00 до 07:00.
Три дня подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.
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