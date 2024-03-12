В результате БПЛА-атаки выведен из строя один из крупнейших российских НПЗ: детали

В результате атаки беспилотниками был выведен из строя один из самых мощных в России нефтеперерабатывающих заводов — "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. Это в более чем в 800 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает издание Defense Express.

В результате дроновой атаки около 05:30 был уничтожен самый главный элемент завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – одна из установок переработки нефти, которая является ключевой во всех технологических процессах. Россияне сообщают, что завод прекратил работу.

Важность этой атаки состоит в том, что на уровне 2022 года этот НПЗ перерабатывал 15 млн т нефти, что составляло около 5% от общего объема российской переработки.

Кроме того, этот завод стал одной из первых жертв введенных против России санкций. Так, 4 января 2024 года на НПЗ в результате поломки компрессионного оборудования вышла из строя еще одна установка каталитического крекинга. В общей сложности их на этом предприятии только две.

Читайте главные новости дня:

В январе в РФ докладывали, что установку каталитического крекинга быстро починить невозможно. Для этого нужно заказать западные комплектующие, а такой возможности нет.

По оценке аналитиков издания, таким образом, атака по НПЗ 12 марта вполне может окончательно "прибить" этот завод.

Напомним, в ночь на 12 марта БПЛА атаковали сразу две нефтебазы в России – в городе Орел и в Нижегородской области. Там загорелись большие пожары. В частности, в городе Кстово беспилотник попал в установку перегонки нефти на заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Читайте также: