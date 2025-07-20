В результате ДТП с автобусом погибли 20 человек, более 30 пострадали - детали трагедии

ДТП / © IRNA

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На юге Ирана, недалеко от города Шираз, перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли более 20 человек, и 34 человека получили ранения.

Об этом сообщает АР.

О трагедии сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Фарс, Масуд Абед. Он рассказал, что инцидент произошел около 11:05 утра по местному времени, спасательные службы оперативно прибыли на место аварии, сейчас продолжается операция по спасению.

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«Окончательные цифры по количеству погибших и пострадавших будут обнародованы после завершения спасательных работ и детального расследования», — заявил Абед.

Агентство IRNA со ссылкой на высокопоставленного чиновника из местных служб чрезвычайных ситуаций сообщило, что автобус перевозил паломников из района Кыр-о-Карзин на юге провинции Фарс в священный город Мешхед на северо-востоке Ирана.

По сообщению, на место аварии немедленно прибыли три бригады аварийно-спасательных служб для оказания помощи пострадавшим.

Новостное агентство IRIB опубликовало интервью с несколькими пострадавшими, которые находятся в больнице Кавара и четырех больницах города Шираз. Двое из них — молодой мужчина и пожилая женщина — рассказали, что авария произошла из-за отказа тормозов, о чем им сообщил водитель автобуса за несколько минут до инцидента.

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«Автобус двигался на большой скорости, мы проехали два поворота, но третий оказался очень сложным, и мы въехали в дорожное ограждение», — рассказал один из пострадавших.

Из отчета также известно, что десять пострадавших уже выписаны из больниц, а остальные, включая трех в критическом состоянии, до сих пор проходят лечение.

Причины аварии пока неизвестны. Ведется расследование, в котором рассматривают возможные технические неисправности автобуса и человеческий фактор.

Иран ежегодно занимает одно из первых мест в мире по количеству ДТП, где примерно 17 тысяч человек погибает из-за нарушения правил безопасности, устаревшего транспорта и недостаточной экстренной медицинской помощи.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Германии украинцы попали в ДТП, погиб двухлетний ребенок