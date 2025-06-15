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В результате израильского удара погиб руководитель ракетной программы Ирана и 7 его заместителей
Израильский авиаудар ликвидировал одновременно восемь высокопоставленных военных Ирана.
В результате израильского авиаудара в Иране погиб руководитель ракетной программы Исламской Революционной гвардии генерал-майор Амир Али Хаджизаде, а также семеро его ближайших заместителей.
Об этом пишет издание The Times of Israel.
Сообщается, что ранее Иран подтвердил смерть генерала Амира Али Хаджизаде, возглавлявшего космическое командование Революционной гвардии, в результате удара, произошедшего в пятницу.
Кроме Хаджизаде, в результате атаки погибли генералы Махмуд Багери, Давуд Шейхан, Мохаммад Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Тайеб, Хосро Хасани и Джавадж Джарсара, сообщили в Революционной гвардии.
В сообщении не было разъяснений, почему все эти высокопоставленные военные находились вместе в одном месте во время авиаудара.
Напомним, ранее мы писали о том, что в результате израильского удара по Ирану в ночь на 13 июня 2025 года погиб глава Корпуса стражей исламской революции, иранский генерал Хосейн Салами.
Кроме того, сообщалось, что армия обороны Израиля нанесла превентивный удар по ядерной программе Ирана.