В результате массовых беспорядкох в аэропорту столицы Дагестана пострадали более 20 человек, аэродром розгромлен

Более 20 человек пострадали при массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Им оказывается медицинская помощь. Там также пояснили, что они получили травмы, степень их тяжести устанавливается.

Об этом сообщили в Минздраве региона, - пишет пропагандистское издание ТАСС.

Также стало известно, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие среди полицейских и гражданских, 10 человек находятся в стационарах, 2 – в крайне тяжелом состоянии, сообщил минздрав Дагестана

Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов, предварительно, до 6 ноября, сообщила Росавиация. Также в аэропорту Махачкалы звучит сигнал тревоги, граждан просят покинуть помещение.

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев призвал единоверцев к спокойствию.

Помощник главы Дагестана Магомед Гаджимагомедов заявил пропагандистскому РИА Новости, что случившиеся в аэропорту Махачкалы – запланированная акция, и правоохранители должны выяснить, кому она была выгодна и кто ее организовал.

Он отметил, что после обращения муфтия манифестанты якобы начали покидать территорию аэропорта.

Аэропорт достаточно сильно пострадал. Специалисты как минимум до утра будут заниматься оценкой ущерба — разгромлены склады, разграблены магазины. Оргтехника и оборудование торговых залов и галерей, а также компьютеры и кассовые аппараты сломаны или украдены.

Тем временем правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы. Об этом пишет "Российская газета". Председатель Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что силы всех ведомств мобилизованы. В Кабмине также отметили, что дестабилизация ситуации в республике допущена не будет.

Напомним, в последние дни на территории Северо-Кавказского федерального округа РФ, где проживает много мусульман, проходят антиизраильские акции, которые могут превратиться в настоящие еврейские погромы. Радикальные действия были зафиксированы в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

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