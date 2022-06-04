В результате массовых протестов в Армении ранения получили десятки человек

В результате массовых протестов в Армении ранения получили десятки человек

В стране протестуют против возможных уступок правительства по вопросу принадлежности Нагорного Карабаха.

В Ереване во время акции протеста начались столкновения с полицией. Протестующие вышли из-за попытки правительства страны нормализовать отношения с Азербайджаном. Задержали более 10 человек, 50 пострадавших доставили в больницы.

Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода".

Акция протеста прошла у правительственных дач в Ереване и сопровождалась столкновениями.

Правоохранители применили светошумовые гранаты, а также провели задержание протестующих.

Как отмечает полиция, в результате призывов, озвученных организаторами акции неповиновения, участники акции выявили неправомерное поведение. В частности, они "не подчинились законным требованиям сотрудников полиции, осуществляющих охрану общественного порядка, применили насилие в отношении полицейских, а также бросали в направлении сотрудников полиции бутылки, камни и металлические предметы".

В начале мая оппозиция объявила акции гражданского неповиновения, выступая против уступок по Нагорному Карабаху и требуя отставки правительства. Оппозиция считает, что правительство Пашиняна намерено пойти на уступки Азербайджана на переговорах по статусу Нагорного Карабаха. К этому премьер призвал армян не "иметь иллюзий" по поводу статуса этих территорий.

Напомним, 2 мая в Армении начались акции протестов из-за Нагорного Карабаха.

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