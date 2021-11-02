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В результате нападения на госпиталь в Кабуле погиб один из командиров "Талибана": видео и подробности

В результате нападения на госпиталь в Кабуле погиб один из командиров "Талибана": видео и подробности

В результате нападения на госпиталь в Кабуле погиб один из командиров "Талибана": видео и подробности

Фото: Twitter/Gobierna Diario

По предварительной информации, во время атаки боевиков "Исламского государства" по меньшей мере 25 человек были убиты и более 50 ранены.

Среди погибших в результате нападения вооруженных боевиков на крупнейший военный госпиталь Афганистана был Маулави Хамдулла Мухлис — глава Кабульского военного корпуса и командир "Талибана", который одним из первых вошел в покинутый президентский дворец во время захвата власти.

Об этом сообщает во вторник, 2 ноября, агентство Reuters со ссылкой на местных чиновников.

Ответственность за нападение на крупнейший в стране военный госпиталь на 400 коек не взяла на себя ни одна группировка, но его повязывают с "Исламским государством".

По словам представителя "Талибана" Забихулла Муджахида, нападающим не удалось попасть в больницу, все они были убиты у входа или во дворе. Помешали завершить атаку на госпиталь вертолеты, из которых десантировался спецотряд талибов.

На условиях анонимности представитель службы безопасности "Талибана" сообщил агентству, что в результате нападения были убиты по меньшей мере 25 человек, а более 50 — ранены. Официально количество жертв не подтверждено.

Также сообщается, что одним из погибших был Маулави Хамдулла Мухлис — глава Кабульского военного корпуса и один из старших командиров "Талибана", первым вошедший в покинутый президентский дворец в Кабуле, когда власть в стране захватили талибы.

Напомним, ранее талибы атаковали боевиков террористической группировки "Исламское государство", причастных к взрыву у входа в мечеть столицы Афганистана Кабула.

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