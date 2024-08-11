В результате падения обломков дрона на территории Воронежа повреждены адмздание и коммунальный объект

У россиян была неспокойная ночь.
В результате падения обломков БПЛА на территории Воронежа зафиксировано повреждение административного здания и коммунального объекта.
Об этом информируют представители местных властей.
По предварительной информации, пострадавших нет. Данные по поводу повреждений уточняются.
Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
"Работа по вражеским дронам продолжается. Оперативная ситуация под контролем", – заверили представители власти.
Напомним, наступление в Курской области РФ, стратегические задачи которого командование Сил обороны Украины до сих пор не раскрывает, может привести к скорейшему окончанию войны. Киев, таким образом, может готовить основу для потенциальных переговоров.
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