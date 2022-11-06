В результате падения пассажирского самолета в Танзании погибли по меньшей мере три человека

Из самолета удалось спасти 26 человек.

По меньшей мере три человека погибли в воскресенье, 6 ноября, в результате падения пассажирского самолета в озеро Виктория в Танзании во время захода на посадку.

Об этом пишет Sky News.

Власти сообщили, что 26 из 43 человек, находившихся на борту самолета Precision Air, – спасены и доставлены в больницу.

По словам представителей авиакомпании, среди пассажиров на борту был ребенок.

Авария произошла при совершении промежуточной посадки в аэропорту города Букоба, расположенном на берегу озера Виктория. Причины аварии – штормовая погода и сильный дождь.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Напомним, 6 ноября в Танзании самолет местной авиакомпании упал в озеро Виктория.

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