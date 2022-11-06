В результате падения пассажирского самолета в Танзании погибли по меньшей мере три человека

Из самолета удалось спасти 26 человек.
По меньшей мере три человека погибли в воскресенье, 6 ноября, в результате падения пассажирского самолета в озеро Виктория в Танзании во время захода на посадку.
Об этом пишет Sky News.
Власти сообщили, что 26 из 43 человек, находившихся на борту самолета Precision Air, – спасены и доставлены в больницу.
По словам представителей авиакомпании, среди пассажиров на борту был ребенок.
Авария произошла при совершении промежуточной посадки в аэропорту города Букоба, расположенном на берегу озера Виктория. Причины аварии – штормовая погода и сильный дождь.
Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.
Напомним, 6 ноября в Танзании самолет местной авиакомпании упал в озеро Виктория.
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