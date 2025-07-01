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В результате пожара на химическом заводе погибли 39 человек, много пострадавших (фото)
Взрыв на химзаводе в Гайдерабаде вызвал масштабный пожар, который привел к гибели десятков людей.
В городе Гайдерабад, расположенном в южном индийском штате Телангана (Индия), произошел масштабный пожарна новом химическом заводе компании Sigachi Industries, в результате которого погибли по меньшей мере 39 человек.
Об этом сообщает Reuters.
в результате взрыва разгорелся масштабный пожар, охвативший большую часть завода. В этот момент на территории предприятия находились более 140 работников.
Части из них удалось быстро сбежать из горящей зоны, но большинство оказалось заблокированным между огнем и завалами конструкций. Спасатели в течение нескольких часов боролись с пламенем и после укрощения пожара начали разбирать завалы, чтобы найти пострадавших.
По состоянию на конец вторника были обнаружены тела 39 погибших и 34 пострадавших, которых госпитализировали с различной степенью травм. Поисково-спасательная операция до сих пор продолжается.
Причины взрыва пока остаются неизвестными, ведется расследование специальной комиссией, созданной правительством штата. Из-за значительных повреждений оборудования и инфраструктуры завода компания Sigachi Industries приняла решение приостановить работу завода на 90 дней.
Этот завод является одним из трех предприятий компании в Индии, где производят микрокристаллическую целлюлозу — химическое вещество, которое используется в пищевой промышленности и фармации, и экспортируется во многие страны мира, в частности США и Австралии. Предприятие обеспечивает около четверти общего производства компании, что составляет более 21 700 тонн в год.
Напомним, ранее мы писали о том, что в городе Сентрейлия, штат Пенсильвания, подземный пожар горит с 1962 года