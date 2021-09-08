В результате пожара в тюрьме в Индонезии погибли более 40 человек: видео

В результате пожара в тюрьме в Индонезии погибли более 40 человек: видео

Восемь заключенных находятся в тяжелом состоянии, еще 73 человека получили легкие травмы.

В Индонезии в ночь на среду, 8 сентября, в результате пожара в тюрьме Тангеранга в провинции Бантен погиб по меньшей мере 41 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что восемь заключенных находятся в тяжелом состоянии, а еще 73 человека получили легкие травмы.

Блок, в котором вспыхнул огонь, рассчитан на 122 человека. В момент инцидента в нем находились задержанные за связанные с наркотиками преступления.

По словам представительницы министерства юстиции страны Рики Априанти, заключенных все еще эвакуируют. Она не указала точное количество людей, находившихся внутри помещения, однако подтвердила, что тюрьма была переполнена.

По данным индонезийского правительства, в сентябре здесь насчитывали более двух тысяч заключенных, что значительно превышает вместимость 600 человек.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, сказал представитель полиции Юсри Юнус.

BREAKING A massive fire at a prison in Western Java, Indonesia has killed at least 41 inmates and injured 39 others pic.twitter.com/JH14fbvwRj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 8, 2021

Между тем в мексиканском штате Идальго по меньшей мере 17 человек скончались в больнице в Туле из-за нехватки кислорода. Система подачи кислорода перестала функционировать из-за отключения электроснабжения, вызванного наводнением.

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