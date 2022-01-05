В результате пожара в жилом доме в Филадельфии погибли по меньшей мере 13 человек: семеро из них — дети

В результате пожара в жилом доме в Филадельфии погибли по меньшей мере 13 человек: семеро из них — дети

Пожар произошел в трехэтажном доме, где проживало 26 человек

Пожар в жилом доме в американском городе Филадельфия унес жизни по меньшей мере 13 человек, и семеро из них — дети.

Об этом сообщил телеканал ABC News.

Пожарное управление сообщило, что вспышка произошла предварительно в квартире на втором этаже трехэтажного здания в 6:40 утра. Пожарным и спасательным службам понадобилось около 50 минут, чтобы локализовать центр вспышки. Известно, что в довольно небольшом доме проживало сразу 26 человек.

По данным пожарной службы Филадельфии, в результате пожара погибли по меньшей мере 13 человек, семеро из которых были детьми. Еще двое получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. По меньшей мере, восемь человек смогли самостоятельно выйти из дома.

«Это было ужасно. Я здесь уже 35 лет, и это, пожалуй, один из самых больших пожаров, где я когда-либо был», — сказал заместитель комиссара по пожарной охране Крэйг Мерфи.

JUST IN: Там были четыре снаряжения детекторы в Philadelphia Building, что было в этом варенье, разрушительном пожаре, не из которых работали, Fire official says.



Read more: https://t.co/SpyJ1yVPan pic.twitter.com/TT2tQvJ8hT — ABC News (@ABC) 5 января 2022

Пожар ликвидирован, но продолжаются восстановительные работы, включая тщательное расследование.

В здании было четыре батарейных извещателя дыма, но ни один из них не работал.

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