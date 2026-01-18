ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
281
Время на прочтение
1 мин

В результате схода лавин погибли сразу восемь лыжников

Трагическим случаям в горах в Австрии предшествовали неоднократные предупреждения о риске лавин.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Спасатели ищут людей после схода лавины

Спасатели ищут людей после схода лавины / © Associated Press

В Австрии в течение субботы, 17 января, в результате схода трех лавин погибли сразу восемь лыжников.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации горно-спасательной службы региона Понгау, в тот день около 12:30 в районе Бад-Гофгаштайн на западе Австрии лыжница погибла в результате схода лавины на высоте около 2200 метров.

Примерно через 90 минут лавина в соседней долине Гаштайн, к югу от города Зальцбург, накрыла семь человек. Четверо из них погибли, двое получили серьезные ранения, а один спасся.

Кроме того, как сообщила полиция, в городе Пустервальд в центральной Австрии незадолго до 16:30 трое чешских лыжников погибли в результате схода лавины. Четырех их спутников эвакуировали в безопасное место.

«Эта трагедия болезненно демонстрирует, насколько серьезной является текущая ситуация с лавинами», — сказал Герхард Кремзер, руководитель районной службы горной помощи Понгау.

Он отметил, что этим трагическим случаям предшествовали «четкие и неоднократные предупреждения» о риске лавин.

Напомним, ранее пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, существуют ли предпосылки для опасного схода лавин в Карпатах, где как раз в разгаре горнолыжный сезон.

Дата публикации
Количество просмотров
281
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie