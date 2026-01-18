В результате схода лавин погибли сразу восемь лыжников

Спасатели ищут людей после схода лавины / © Associated Press

Реклама

В Австрии в течение субботы, 17 января, в результате схода трех лавин погибли сразу восемь лыжников.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации горно-спасательной службы региона Понгау, в тот день около 12:30 в районе Бад-Гофгаштайн на западе Австрии лыжница погибла в результате схода лавины на высоте около 2200 метров.

Реклама

Примерно через 90 минут лавина в соседней долине Гаштайн, к югу от города Зальцбург, накрыла семь человек. Четверо из них погибли, двое получили серьезные ранения, а один спасся.

Кроме того, как сообщила полиция, в городе Пустервальд в центральной Австрии незадолго до 16:30 трое чешских лыжников погибли в результате схода лавины. Четырех их спутников эвакуировали в безопасное место.

«Эта трагедия болезненно демонстрирует, насколько серьезной является текущая ситуация с лавинами», — сказал Герхард Кремзер, руководитель районной службы горной помощи Понгау.

Он отметил, что этим трагическим случаям предшествовали «четкие и неоднократные предупреждения» о риске лавин.

Реклама

Напомним, ранее пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, существуют ли предпосылки для опасного схода лавин в Карпатах, где как раз в разгаре горнолыжный сезон.