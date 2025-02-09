В результате столкновения автобуса с грузовиком погиб 41 человек: подробности трагедии

Страшное ДТП на юге Мексики унесло жизни 41 человека после столкновения автобуса с грузовиком.

Об этом со ссылкой на заявление правительства штата Табаско передает Reuters.

Местные власти сообщили, что автобус, в котором находились 48 человек, столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли 38 пассажиров и двое водителей, добавив, что водитель грузовика также погиб.

В результате ДТП столкнувшийся с грузовиком автобус полностью сгорел. Остатки автобуса – только металлический каркас. Подтверждено наличие 18 погибших, но исчезли гораздо больше людей. Оператор автобуса выразил соболезнования и сотрудничает с властями по расследованию причин аварии, в частности проверяется, соблюдал ли водитель ограничение скорости.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкасской области пьяный водитель сбил велосипедиста и возил в багажнике, пока тот не умер.

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