Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

В результате столкновения двух поездов пострадали 20 человек: подробности аварии

Словацкие спасатели ликвидируют последствия аварии на железной дороге.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Авария в Словакии

Авария в Словакии / © скрин с видео

В Словакии в понедельник, 13 октября, в восточной части страны столкнулись два поезда, в результате чего по меньшей мере 20 человек получили ранения.

Об этом передает Reuters.

О происшествии сообщили спасательные службы и местные СМИ. По предварительной информации, погибших нет, однако несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Телеканал TA3 отметил, что больницы вблизи места аварии уже ввели в действие специальные планы для приема пациентов с травмами.

На место происшествия были направлены несколько бригад скорой помощи и спасательный вертолет. Представители спасательной службы Словакии сообщили в Facebook, что их команды работают непрерывно, оказывая помощь пострадавшим и перевозя самых тяжелых пациентов в больницы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мексике произошла масштабная дорожно-транспортная авария — поезд врезался в автобус

Дата публикации
Количество просмотров
105
