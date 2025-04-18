В результате стрельбы в университете штата Флорида погибли два человека: Трамп отреагировал

Стрельба произошла в университете штата Флорида / © Associated Press

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В результате стрельбы в университете штата Флорида в городе Таллахасси два человека погибли и еще пять получили ранения.

Об этом информирует CNN .

Сообщается, что вооруженный мужчина начал стрельбу в главном кампусе университета, подозреваемый задержан и находится под стражей.

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Кроме того, издание сообщает, что 6 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии после стрельбы в университете. Всего ранения получили 5 человек, сообщили в полиции, но в больнице оказались 6 человек. Пока неизвестно, является ли 6 человек подозреваемым.

На стрельбу отреагировал президент Дональд Трамп, назвав ее "позором". При этом он отметил, что это не отразится на изменении законодательства об оружии. "Стреляет не оружие, это делают люди", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине возле Белого дома .

Мы ранее информировали, что в США на военно-воздушной базе Киртленд в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, произошла стрельба, в результате которой погиб один военный.