ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

В результате стрельбы в университете штата Флорида погибли два человека: Трамп отреагировал

В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Стрельба произошла в университете штата Флорида

Стрельба произошла в университете штата Флорида / © Associated Press

В результате стрельбы в университете штата Флорида в городе Таллахасси два человека погибли и еще пять получили ранения.

Об этом информирует CNN .

Сообщается, что вооруженный мужчина начал стрельбу в главном кампусе университета, подозреваемый задержан и находится под стражей.

Кроме того, издание сообщает, что 6 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии после стрельбы в университете. Всего ранения получили 5 человек, сообщили в полиции, но в больнице оказались 6 человек. Пока неизвестно, является ли 6 человек подозреваемым.

На стрельбу отреагировал президент Дональд Трамп, назвав ее "позором". При этом он отметил, что это не отразится на изменении законодательства об оружии. "Стреляет не оружие, это делают люди", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине возле Белого дома .

Мы ранее информировали, что в США на военно-воздушной базе Киртленд в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, произошла стрельба, в результате которой погиб один военный.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie