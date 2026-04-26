В результате теракта взорвался автобус: много погибших (фото)
Взрывное устройство было приведено в действие при проезде гражданского транспорта. Основной удар пришелся на пассажирский автобус.
В Колумбии произошел масштабный теракт, приведший к гибели 13 человек. Инцидент произошел на Панамериканском шоссе, где взорвали пассажирский автобус.
Об этом сообщает Associated Press.
По меньшей мере, 38 человек получили ранения, среди них пятеро детей и представители коренных народов.
Командующий Вооруженными силами Колумбии генерал Уго Лопес обвинил в нападении диссидентские группировки, состоящие из бывших членов ФАРК.
Президент Колумбии Густаво Петр осудил нападение и назвал виновников преступления «фашистами и наркоторговцами».
Колумбийские власти уже объявили о мобилизации дополнительных сил безопасности и усилении разведывательных мероприятий. За информацию, которая поможет задержать лидера одной из диссидентских группировок по прозвищу Марлон, назначено вознаграждение более $1 млн. Местные чиновники призывают правительство к немедленной реакции из-за значительного обострения ситуации.
Напомним, в Сите-Солей на Гаити банда Wharf Jeremie совершила массовую резню, убив не менее 110 человек.