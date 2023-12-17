В результате удара израильской армии в Секторе Газа погиб работник французского консульства

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что один из сотрудников французского консульства скончался в результате ранений, полученных во время израильской атаки на город Рафаху на юге Сектора Газа.

Об этом сообщает Reuters.

Мужчина искал убежища в доме своего коллеги из французского консульства вместе с двумя другими работниками и несколькими членами их семей, говорится в заявлении министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве Франции уточнили, что по зданию был нанесен удар израильской авиации в среду вечером, в результате чего сотрудник консульства серьезно пострадал и позже скончался от ран.

В заявлении говорится, что Франция осуждает удар по жилому дому.

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"Мы требуем, чтобы израильские власти как можно скорее пролили полный свет на обстоятельства этого взрыва", — подчеркнули в МИД.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном в Тель-Авиве в воскресенье, 17 декабря, призвала к "немедленному перемирию" между ХАМАС и Израилем, чтобы обеспечить гуманитарное прекращение огня.

По информации французского издания Figaro, мужчина, убитый в Рафахе, был палестинцом, работавшим в Министерстве иностранных дел. У него не было французского паспорта.

Он был отцом нескольких детей и ждал разрешения уехать из Газы. Некоторым членам его семьи удалось добраться до Франции в рамках эвакуации для французов и сотрудников французских учреждений, находившихся в Секторе Газы.

Напомним, ранее израильские войска ошибочно идентифицировали как угрозу трех заложников, бежавших из плена боевиков ХАМАСа, и открыли по ним огонь, убив их во время боев в Газе.

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