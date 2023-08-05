В результате землетрясения в Польше пострадали шахтеры: есть погибший (фото)

В субботу, 5 августа, после подземного толчка в юго-западной Польше произошел обвал на шахте возле города Руда-Шленска. По информации компании Polska Grupa Górnicza, являющейся владельцем шахты, погиб один шахтер и еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает информационный портал TVP Info.

По словам представителя PGG Томаша Глоговски, в результате инцидента пострадали шесть шахтеров: пятеро из них вышли на поверхность, они травмированы и в сознании.

Раненого шахтера, который находился в тяжелом состоянии, транспортировал вертолет польской медицинской аэроспасательной службы в больницу в Катовице-Охоец. Остальные транспортируют в ближайшие больницы.

Для помощи пострадавшим шахтерам в Польше задействовали медицинский вертолет. / Фото: Воеводская служба скорой помощи в Катовице

“Один горняк остался под землей, к нему добрались спасатели и врачи, но, к сожалению, врачи констатировали смерть этого горняка. Семью в присутствии психолога уже сообщили”, — отметил Глоговски.

Как сообщил диспетчер Государственной горной службы, подземный толчок произошел на глубине 1000 метров около 6:30 утра по местному времени.

Напомним, в Закарпатской области 31 июля произошло землетрясение магнитудой 2,1 балла по шкале Рихтера. Он был едва ощутим и не причинил вреда.

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