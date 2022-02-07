В РФ 10-летний мальчик впал в кому и скончался после избиения старшеклассниками

Мальчика обнаружили в ванне без признаков жизни.
В российском Новосибирске 10-летний мальчик впал в кому и умер в больнице после избиения старшеклассниками.
Об этом сообщает mk.ru.
В начале феврался мальчик пожаловался маме, что его избили ученики старших классов. Поскольку ребенок не жаловался на самочувствие, родители не стали обращаться к врачам. Однако 6 февраля мальчика обнаружили в ванне без признаков жизни.
При госпитализации врачи поставили диагноз "состояние после клинической смерти". В себя он так и не пришел. Пока не сообщается, утонул ребенок или нет. Известно, что на теле погибшего было множество гематом, ссадин и ушибов. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области сожитель женщины убил ее 3-летнего сына, а она скрыла преступление.
Читайте также:
- Расчленил тело и писал от ее имени в Instagram: в РФ экс-чиновник жестоко расправился с женой – "Мисс Кузбасс"
- "Выгонял из дома и говорил, что он не его сын": на Львовщине мужчина из-за детских оскорблений убил отца
- Во Львовской области отец жестоко убил 22-летнего сына и его 18-летнего друга: мужчину наказали