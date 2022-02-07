В РФ 10-летний мальчик впал в кому и скончался после избиения старшеклассниками

В РФ 10-летний мальчик впал в кому и скончался после избиения старшеклассниками

Мальчика обнаружили в ванне без признаков жизни.

В российском Новосибирске 10-летний мальчик впал в кому и умер в больнице после избиения старшеклассниками.

Об этом сообщает mk.ru.

В начале феврался мальчик пожаловался маме, что его избили ученики старших классов. Поскольку ребенок не жаловался на самочувствие, родители не стали обращаться к врачам. Однако 6 февраля мальчика обнаружили в ванне без признаков жизни.

При госпитализации врачи поставили диагноз "состояние после клинической смерти". В себя он так и не пришел. Пока не сообщается, утонул ребенок или нет. Известно, что на теле погибшего было множество гематом, ссадин и ушибов. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области сожитель женщины убил ее 3-летнего сына, а она скрыла преступление.

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