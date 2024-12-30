В РФ суд арестовал 16-летнюю школьницу одной из школ Санкт-Петербурга, которую обвинили в "оправдании терроризма".

Об этом говорится в сообщении Радио Свобода.

Издание пишет, что приписной аресту девушки стали фотографии, висевшие на школьном стенде в конце декабря. Сообщается, что 26 декабря в одной из школ Санкт-Петербурга были найдены две фотографии бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК) — подразделения, воюющего в составе ВСУ.

На каждом фото был подписан Герои России. Снимки провисели несколько дней перед тем, как их заметили, после чего против девушки возбудили уголовное дело.

Сама девушка просила в суде отправить ее под домашний арест. В настоящее время она находится в изоляторе, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве суд заочно арестовал бывших и действующих украинских чиновников.

Кроме того, мы ранее информировали, что вражеские пропагандисты издали работу ДРГ за "прорыв в Сумской области".

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