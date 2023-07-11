В РФ 19-летнему парню сняли скальп из-за зеленого ирокеза (фото)

В российском городе Электросталь Московской области 19-летнему парню срезали скальп из-за зеленого ирокеза.

Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы

Сообщается, что молодой человек подошел к группе мужчин и хотел попросить у них сигарету. Однако тем не понравилась прическа юноши, они унизили парня и обозвали "петухом" (что в российском уголовном сленге обозначает пассивного гомосексуалиста).

Между ними возник конфликт, а друзья владельца зеленого ирокеза сбежали. "Борцы за скрепы" обездвижили жертву и ножом срезали с его головы ирокез вместе с кожей.

Фото: t.me/breakingmash

Парня госпитализировали, но он остался жив.

Жуткое фото парня после нападения "борцов за скрепы" / Фото: t.me/breakingmash

"Я подошел к двум людям нерусской внешности стрельнуть сигарету. Произошел разговор насчет моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа", – рассказал молодой человек.

Сначала сообщалось, что на парня напали мигранты из стран бывшего СНГ. Позже российская полиция задержала одного из подозреваемых. Им оказался 24-летний житель Республики Коми. Поиски второго нападавшего продолжаются.

Ранее сообщалось, что в России расстреляли командира подводной лодки, который причастен к ракетному удару по Виннице.

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