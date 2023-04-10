В РФ 21-летний парень назвал себя богом и сжег знакомого в костре

Житель Подмосковья сжег знакомого в костре и объяснил свой поступок тем, что является богом.

Об это сообщает российский Telegram-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошел на территории базы строительной компании. 21-летнего парня заметил сотрудник базы, ехавший вместе с семье на машине. Мужчина увидел, что молодой человек сидит около костра, в котором лежит тело.

На вопрос о происходящем парень вскочил и с криком "Я — бог" и напал с ножом на очевидца. Тот достал травматический пистолет и шесть раз выстрелил в живот и шею маньяка. Тот попал в больницу. Предварительно известно, что перед преступлением злоумышленник накурился гашиша.

Позже выяснилось, что в огне оказался 59-летний мужчина, которому перерезали горло, а потом бросили в костер.

Ранее сообщалось, что на захваченной территории оккупант убил 12-летнего мальчика.

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