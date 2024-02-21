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В РФ активно проходит вербовка заключенных женщин для участия в войне против Украины

В РФ активно проходит вербовка заключенных женщин для участия в войне против Украины

Россияне забирают женщин из тюрем на войну

Женщинам предлагают подписать контракт на год.

По данным наших источников, в России активно проходит вербовка заключенных женщин для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, за последние месяцы Минобороны России проводит работу с заключенными в женских исправительных колониях в разных регионах РФ. В ходе таких визитов женщинам предлагают подписать контракт на год. Им предлагают в основном боевые должности, в том числе снайпера и штурмовика. При согласии на подписание контракта предполагается прохождение двухмесячной программы обучения, по окончании контракта — помилование.

Напомним, мы ранее сообщали, что в Мариуполе заметили увеличение военной техники кафиров.

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