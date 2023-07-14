В РФ арестовали Денисенко, подозреваемого в убийстве экс-командира подводной лодки Ржицкого

Первомайский районный суд Краснодара в РФ арестовал подозреваемого в убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.

Как сообщает краевое управление СКР, накануне во время допроса 64-летний Сергей Денисенко якобы признал вину в убийстве Ржицкого. И следователь обратился в суд.

"Рассмотрев материалы, суд принял во внимание, что Денисенко склонен к бегству и, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, а также связаться с другими, до сих пор неустановленными лицами, с целью выработки единой версии совершенного преступления", — отметили в ведомстве.

В результате подозреваемый был арестован на срок 1 месяц 29 дней — до 10 сентября 2023 года включительно.

Напомним, 10 июля в РФ в Краснодаре застрелили военкома Станислава Ржицкого. Мужчина, который в прошлом был командиром подлодки, совершал пробежку, когда достал четыре пули.

Ранее СК РФ утверждал, что киллер после убийства якобы планировал бежать в Турцию, а оттуда – в Швейцарию.

Тем временем отец погибшего военкома уверяет, что его сын не участвовал в войне против Украины. Один из аргументов — он написал рапорт на увольнение еще в 2021 году, однако процедура длилась слишком долго.

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