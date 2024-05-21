В РФ арестовали генерала, которий командовал оккупантами на Запорожье, и рассказал о проблемах в армии

В России арестовали генерала Ивана Попова, командовавшего 58-й армией РФ на Запорожском направлении в Украине, и отстраненного от должности еще летом 2023 года.

Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский.

Попов выступил с обвинениями в адрес Генштаба РФ и открыто заявил о проблемах оккупационной армии. Уже впоследствии его обвинили в мошенничестве.

"Возникла ситуация сложная со старшим начальством… Я поднял ряд проблем на самом высоком уровне, высказал все предельно жестко. В связи с этим старшие начальники, видимо, почувствовали во мне какую-то опасность и стремительно за один день составили приказ… и от меня избавились. Так сказать, нас ударил в спину наш старший начальник", - прокомментировал Попов свое увольнение.

Как пишут роспублики, по данным следствия в РФ, Попов вместе с предпринимателем из Краснодарского края якобы реализовали около 2000 тонн металлических изделий, которые поставили 58-й армии для строительства укреплений за пределами Запорожской области.

Напомним, российский генерал сделал странное заявление о войне и мобилизации оккупантов.

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