В РФ блогеры прозрели и критикуют российскую ПВО после успешных ударов ВСУ

Российские блогеры критикуют противовоздушную оборону РФ после успешных украинских ударов по объектам нефтяной и оборонной промышленной инфраструктуры.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В частности, известный российский военкор опубликовал вероятную записку от военнослужащего российского ПВО. В ней говорится, что украинские войска смогли нанести удар по порту Усть-Луга, поскольку российская противовоздушная оборона не имела достаточного количества ракет класса «земля-воздух» для защиты, что привело к перегрузке российской ПВО.

«Это свидетельствует о том, что российские федеральные субъекты только начинают серьезно реагировать на украинские удары большой дальности и до сих пор не усвоили уроки предыдущих провалов российской противовоздушной обороны или собственной кампании ударов по украинской инфраструктуре», — отмечают эксперты.

Напомним, Россия становится еще более авторитарным государством, а в планах Кремля еще большее закручивание гаек. И тому подтверждением является не только расширение полномочий силовых структур РФ, но и усилия восстановления в стране советской системы цензуры.

В России в последние недели усиливается цензура, что уже привело к росту недовольства среди населения и даже части прокремлевских сред.

По данным социологов, уровень доверия к президенту Владимиру Путину снизился с 76% до 71% на фоне ограничения доступа к мессенджеру Telegram и другим информационным ресурсам. В то же время сообщается о критике действий властей со стороны российских пропагандистов и военных блогеров, жалующихся на проблемы со связью и неэффективность расходов.