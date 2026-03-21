В РФ блокируют Интернет: чего боятся власти и при чем здесь Украина

Кремль усиливает контроль над информационным пространством в России

Власти России ограничивают доступ к Сети в разных регионах страны, блокируют работу мессенджеров Telegram и WhatsApp и перекрывают десятки VPN, через которые пользователи могли обходить запреты.

Об этом пишет Reuters.

«Ужесточение контроля над Интернетом нужно России, чтобы лучше держать ситуацию внутри страны во время войны против Украины. Если она затянется, поддержка среди людей может ослабевать, поэтому после ее завершения власти, вероятно, будут готовиться к возможным протестам», — считают журналисты.

Отмечается, что после войны в Афганистане в 1989 году Россия столкнулась с серьезными потрясениями. Возвращение военных повлекло за собой всплеск преступности, а распад СССР в 1991 году еще больше усугубил ситуацию.

Два российских источника, знакомых с темой ограничений в Интернете, рассказали, что Москва изучила опыт Китая и Ирана и приказала властям создать способ блокировать Сети и соцсети.

В центральных районах Москвы почти неделю не работает мобильный интернет. Операторы заявляют, что от них ничего не зависит. Власти не называют сроков, когда перебои закончатся, объясняя это заботой о безопасности.

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ограничения связаны с «обеспечением безопасности», а на следующий день добавил, что отключения законны и будут продолжаться столько, сколько нужно.

«Власти каждый день находят новые причины, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram и тем самым давит на право на конфиденциальность и свободу слова. Это грустно. Государство, которое боится своих людей», — сказал основатель Telegram Павел Дуров.

Ранее сообщалось, что Россия блокирует WhatsApp, западные платформы социальных сетей, СМИ и средства обхода ограничений. Кремль усиливает кампанию, чтобы возобновить контроль над информационным пространством РФ, а во избежание доступа к глобальной сети Интернет.

Также Кремль ввел жесткие ограничения на работу Telegram. Это вызвало возмущение со стороны российских солдат и военных блогеров, потому что может стать роковым для армии России.