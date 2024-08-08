Российские военные взбешены тем, что Минобороны РФ неспособно обеспечить безопасность на границах.

В Москве боятся использования истребителей F-16 во время операции в Курской области, несмотря на заявления Кремля о контроле над областью.

Об этом сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что российское командование не ждало операции. В Курской области. В частности, это стало самой масштабной атакой на территорию РФ после того, как диктатор Путин отдал приказ на вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Журналисты пишут, что предположительно эта операция готовилась заранее, поскольку Украина подтянула к границе свои средства ПВО для защиты наземных войск.

Кроме того, в России опасаются, что Украина задействует. В данной операции истребители F-16, предоставленные западными партнерами.

Издание пишет, что российские военные взбешены тем, что Минобороны РФ неспособно обеспечить безопасность на границах.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина не предупреждала США об операции в Курской области.

Кроме того, мы также информировали, что в Курской области в плен попало много россиян.

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