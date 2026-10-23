В РФ бушуют пожары после объявления ракетной угрозы: прилетело возле аэродрома (видео)

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В Воронеже (Россия) часть города осталась без электроснабжения на фоне сообщений о ракетной атаке на местный аэродром.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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По предварительным данным, по городу прилетели три ракеты, на местах возникли пожары.

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Речь идет об ударе по аэродрому «Балтимор», который связан с базированием фронтовых бомбардировщиков Су-34. Данные о возможных повреждениях военной инфраструктуры или причастности удара к обесточению части города проверяются.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о «возгорании сухой травы». Он утверждает, что «обломки сбитых целей» упали на открытой территории в пригороде Воронежа.

Напомним, в России были зафиксированы удары по стратегическим объектам в Нижегородской области и Пермском крае, под Москвой работала ПВО. Под прицелом оказались ключевой дата-центр налоговой службы и один из самых крупных химических заводов РФ.

Дата публикации 15:04, 23.10.26 Количество просмотров 9 В Воронеже сообщают о ракетном ударе по аэродрому - видео

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