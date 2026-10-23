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В РФ бушуют пожары после объявления ракетной угрозы: прилетело возле аэродрома (видео)
Российские воздушные силы регулярно используют этот аэродром для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022 года.
В Воронеже (Россия) часть города осталась без электроснабжения на фоне сообщений о ракетной атаке на местный аэродром.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По предварительным данным, по городу прилетели три ракеты, на местах возникли пожары.
Речь идет об ударе по аэродрому «Балтимор», который связан с базированием фронтовых бомбардировщиков Су-34. Данные о возможных повреждениях военной инфраструктуры или причастности удара к обесточению части города проверяются.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о «возгорании сухой травы». Он утверждает, что «обломки сбитых целей» упали на открытой территории в пригороде Воронежа.
Напомним, в России были зафиксированы удары по стратегическим объектам в Нижегородской области и Пермском крае, под Москвой работала ПВО. Под прицелом оказались ключевой дата-центр налоговой службы и один из самых крупных химических заводов РФ.