В РФ бывший "вагнеровец" после возвращения из Украины заживо сжег нескольких человек: детали инцидента

Экс-наемники Евгения Пригожина продолжают совершать беззаконие в России. На этот раз один из них заживо сжег двух человек.

В Красноярском крае РФ вернувшийся с войны против Украины экс-наемник ЧВК "Вагнера" поджег дом с людьми. В результате пожара погибли два человека.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Инцидент произошел в селе Ермаковское в ночь на 3 октября. Дом, который поджег бывший "вагнеровец", расположен на улице Ленина. Соседи заметившие пламя, вызвали российских спасателей, но оказалось поздно. В доме обнаружили труп хозяйки и, вероятно, ее дочери.

По информации российского Telegram-канала ASTRA, по подозрению в поджоге дома задержан 31-летний экс-наемник ЧВК "Вагнер", вернувшийся с войны в Украине в мае 2023 года. Мужчина был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Зачем он поджег дом с людьми, выясняется.

Скандалы с "вагнеровцами" после расформирования

В России осужденный за убийство 34-летний "зек" записался в ЧВК "Вагнер" и уехал на войну против Украины. После возвращения с фронта он снова убил женщину.

Другой наемник ЧВК, вернувшийся домой с войны в Украине, в Нижегородской области РФ облил бензином и заживо сжег свою сестру. Причиной убийства стала бытовая ссора.

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