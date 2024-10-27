В РФ бывший вагнеровец в полуобнаженном виде бросался на людей с ножом — Росгвардия его застрелила

Силовики сначала произвели упреждающий выстрел в воздух, а затем ликвидировали нападающего.

В России, в городе Челябинск, бывший наемник ПВК Вагнера в полуобнаженном виде бросался на людей с ножом и был застрелен сотрудниками Росгвардии.

Об этом сообщило местное издание 74.ru.

Предварительно известно, что инцидент произошел в Тракторозаводском районе Челябинска. Свидетели сообщили об агрессивном полуобнаженном мужчине, который бросается на прохожих на улице с ножом. На вызов выехали сотрудники патрульно-постовой службы, однако тот скрылся и скрылся в одном из домов.

Впоследствии на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Однако мужчина и с ними обращался агрессивно.

Как сообщили источники местным журналистам, застреленный мужчина — боец ПИК (вероятно, ПИК Вагнера — ред.), ранее судимый за употребление наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, ранее пленный из ППК "Вагнер" рассказал о походе на Москву. Он заявил, что их задачей было "обнулить" Шойгу и Герасимова.

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