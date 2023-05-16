В РФ директор школы написала донос из-за косичек ребенка "в цветах флага Украины"

На фото видно, что оттенок материала лент скорее салатового, а не желтого цвета.

Директор школы в Ханты-Мансийском округе (РФ) написала донос на школьницу из-за лент в косах, в которых женщина увидела в них намек на флаг Украины.

Об этом пишут российское пропагандистское издание 86.ru.

Директор школы Ирина Котова сообщила в полицию о том, что одна из ее учениц накануне 9 мая вплела желто-синие ленты в косички. На голове ребенка был якобы выбрит какой-то знак, который директор отнесла к символам "Азова".

На фото видно, что оттенок материала лент скорее салатового, а не желтого цвета. А "символом Азова" оказался знак "Инь-Янь".

"Значение у этого символа первоначальное — мужское и женское начало, гармония. Я не понимаю, зачем сейчас мучают семью", — говорит мастер, которая делала работу.

По словам собеседников издания, знакомых с семьей девочки, причиной написания заявления могли стать личные мотивы и неприязнь директора к маме ребенка.

Сама директор школы известна своей активной поддержкой войны против Украины. В школу на внеклассные уроки приходят российские оккупанты.

Также Котова известна общественности тем, что неоднократно не пускала психологов «Центра СПИД» в школу для проведения лекций о ВИЧ-инфекции, а затем ставила условие, что они не будут говорить о сексе и произносить слово "презерватив".