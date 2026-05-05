В РФ двух ученых приговорили к 12,5 годам колонии: что они натворили

Валерий Звегинцев и Владислав Галкин. / © Фото из открытых источников

В России двух ученых, изучавших гиперзвук, приговорили к 12,5 годам тюрьмы за госпредательство. Приговор получили Валерий Звегинцев и Владислав Галкин.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Помимо срока в колонии суд назначил осужденным ограничение свободы сроком на 1,5 года. Поводом к преследованию стала их общая научная публикация о газовой динамике, размещенная в иранском журнале.

Сообщается, что перед публикацией статья, посвященная воздухозаборникам для сверхзвуковых аппаратов, прошла две экспертизы, не обнаружившие в материале секретных сведений. Указанные технологии используются при разработке российских ракет «Кинжал», «Циркон», «Авангард» и «Сармат».

Отмечается, что Валерий Звегинцев является основателем лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей». Ранее в этом же учреждении по аналогичным обвинениям арестовали директора Александра Шиплюка и главного научного сотрудника Анатолия Маслова.

Коллеги ученых после их задержания выступили с открытым письмом, в котором подчеркнули, что ученым обвиняют действия, которые являются нормой для международного сообщества.

«Обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступления с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах», — говорилось в обращении сотрудников ИТПМ.

