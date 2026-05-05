ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
332
Время на прочтение
2 мин

В РФ двух ученых приговорили к 12,5 годам колонии: что они натворили

В России двух ученых-аэродинамиков приговорили к 12,5 годам за госизмену из-за статьи в иранском журнале.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Валерий Звегинцев и Владислав Галкин.

Валерий Звегинцев и Владислав Галкин. / © Фото из открытых источников

В России двух ученых, изучавших гиперзвук, приговорили к 12,5 годам тюрьмы за госпредательство. Приговор получили Валерий Звегинцев и Владислав Галкин.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Помимо срока в колонии суд назначил осужденным ограничение свободы сроком на 1,5 года. Поводом к преследованию стала их общая научная публикация о газовой динамике, размещенная в иранском журнале.

Сообщается, что перед публикацией статья, посвященная воздухозаборникам для сверхзвуковых аппаратов, прошла две экспертизы, не обнаружившие в материале секретных сведений. Указанные технологии используются при разработке российских ракет «Кинжал», «Циркон», «Авангард» и «Сармат».

Отмечается, что Валерий Звегинцев является основателем лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей». Ранее в этом же учреждении по аналогичным обвинениям арестовали директора Александра Шиплюка и главного научного сотрудника Анатолия Маслова.

Коллеги ученых после их задержания выступили с открытым письмом, в котором подчеркнули, что ученым обвиняют действия, которые являются нормой для международного сообщества.

«Обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступления с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах», — говорилось в обращении сотрудников ИТПМ.

Также стало известно, что суд в Курске приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам заключения за получение взятки в особо крупном размере.

Напомним, в России раз разразились угрозами в адрес Украины и в традиционной для себя манере цинично заявили о якобы провокациях на параде ко Дню Победы на Красной площади.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
332
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie