В РФ главного редактора "The Insider" объявили в розыск: против него возбуждено уголовное дело

В РФ главного редактора "The Insider" объявили в розыск: против него возбуждено уголовное дело

Доброхотов подтвердил, что сейчас находится за пределами России.

В России шеф-редактора издания "The Insider" Романа Доброхотова, к родителям которого утром 30 сентября пришла с обысками полиция, объявили в розыск.

Об этом сообщила его адвокат Юлия Кузнецова, пишет "РБК".

"23 сентября он был объявлен в розыск следственным управлением ФСБ России", — рассказала Кузнецова и добавила, что 30 сентября полиция провела обыски по трем адресам — в квартире у родителей журналиста, в квартире его жены и ее сестры.

Кузнецова также сообщила, что 7 июля было возбуждено уголовное дело против Доброхотова по статье о незаконном пересечении границы (ч.1 ст.322 УК). По ее словам, в материалах дела говорится, что в период с 31 июля по 1 августа Доброхотов "незаконно пересек государственную границу Российской Федерации в направлении Воронежской и Луганской областей".

Сам Доброхотов подтвердил "РБК", что сейчас находится за пределами России, однако, где именно, он не уточнил.

В июле у Доброхотова и его родителей уже происходил обыск по делу о клевете, в которой журналист фигурирует как свидетель. Речь идет о расследовании "The Insider" о возможных связях нидерландского блогера Макса ван дер Верффа с российскими спецслужбами. Как пишет "Радио Свобода", Ван дер Верфф считает, что Доброхотов его оболгал, выступив с утверждениями, что он получал от российского Министерства обороны деньги за публикации о сбитом в 2014 году малазийском "Боинге".

Стоит отметить, что издание "The Insider", зарегистрированное в Латвии и известное резонансными расследованиями о работе российских спецслужб, в РФ признано иностранным агентом.

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