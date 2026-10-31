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В РФ горит один из крупнейших НПЗ: под ударом мог оказаться сразу ряд предприятий
В северной части города расположены три предприятия компании «Башнефть», поэтому неизвестно, какое именно из них оказалось под ударом.
В российской Уфе в результате атаки дронов горит нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-Новойл». После атаки над городом был замечен дым, а местный аэропорт временно ограничил работу.
Об этом сообщают Телеграм-каналы.
На НПЗ загорелась ключевая нефтеперерабатывающая установка. Речь идет об установке каталитического реформирования Л-35. Это ключевой элемент технологической цепочки любого крупного нефтеперерабатывающего завода.
В северной промышленной зоне Уфы расположены сразу три крупных нефтеперерабатывающих предприятия: «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-Уфанефтехим».
Вместе они образуют Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, принадлежащий компании «Башнефть», входящей в структуру «Роснефти». Совокупная мощность трех заводов составляет около 23,5 млн тонн сырья в год.
Напомним, 30 октября 2026 года Силы обороны Украины совершили атаку с помощью беспилотников на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.
Ранее мы писали, что благодаря точным ударам по критически важным и труднозаменимым узлам переработки российской нефти Украина вывела из строя существенную часть российских НПЗ, а западные санкции и огромная территория РФ делают невозможным их быстрый ремонт и защиту.