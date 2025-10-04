В России горит один из крупнейших НПЗ: Силы спецопераций ударили по заводу вместе с повстанцами

ССО вместе с российскими повстанцами ударили по НПЗ в Ленинградской области / © ТСН

В ночь на субботу, 4 октября, Силы специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины провели успешную совместную операцию с российским повстанческим движением «Черная искра». Целью атаки стал критически важный нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области Российской Федерации.

Об этом сообщило командование ССО ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook.

Поражены критические установки

В результате специальных действий были поражены ключевые технологические установки на предприятии. В частности, речь идет о:

ЛАБ-ЛАБС – установка для производства линейных алкилбензолов и линейных алкилароматических сульфонатов. ЭЛОУ-АВТ-6 – установка для удаления воды, соли и первичной обработки нефти.

«Успешным специальным действиям предшествовала четкая координация и планирование между ССО Украины и представителями движения Черная Искра», — отметило командование.

Стратегическая цель пылает в третий раз

НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» является одним из самых крупных и критических предприятий в структуре военной экономики врага. Его мощность достигает 20,1 млн тонн нефти в год. Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, необходимых для нужд армии, включая бензин, дизельное и авиационное топливо.

В ССО подчеркнули, что эта атака стала уже третьим успешным поражением критического для врага предприятия с начала 2025 года. Факт поражения и последующего возгорания НПЗ подтверждают как местные власти региона, так и очевидцы среди местных жителей.

"Силы специальных операций Украины продолжают умножать очаги трещин, ведущие к сплошному разлому врага", - добавили в Командовании ССО, подчеркнув стратегическую важность ударов по военно-экономическому потенциалу РФ.

Напомним, в эту же ночь ВСУ атаковали другие важные цели россиян: ракетный корабль и командный пункт. Кроме того, Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс Гармонь и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК Искандер.